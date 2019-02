Cyro Barreto nasceu aqui em 31 de janeiro de 1938, filho de Líbia (Vieira) e Júlio Dácia Barreto. Formado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (1960) e em Direito pela UFSC (1965). Mestre em Direito Público pela UFSC(1978), realizou inúmeros cursos de extensão, especializando-se em Universidades nos Estados Unidos e México. Iniciou sua vida profissional como chefe de seção na Assembléia Legislativa de Santa Catarina, em 1959, exercendo vários cargos de chefia, assessoria e direção, chegando a assessor da Constituinte Estadual de 1989 e à presidência do Colegiado de Procuradores da Assembléia, como procurador-geral. No campo da comunicação, teve expressiva participação sendo um dos fundadores da Casa do Jornalista e, em 1971, foi eleito seu presidente, reeleito em 1994, transformando-a em Associação Catarinense de Imprensa e da qual hoje é integrante de seu conselho superior. Foi também presidente do Sindicato dos Jornalistas e dos Radialistas de Santa Catarina, oportunidade em que liderou a conquista do primeiro piso salarial da classe. Foi um dos fundadores da Rádio Anita Garibaldi, da Rádio e TV Cultura, dos jornais O Tempo, Imprensa Nova e Diário Catarinense (então pertencente aos Diários Associados de Santa Catarina). até aqui o único catarinense a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Jornalismo, a de número 26 e a receber a Medalha de Mérito Jornalístico, outorgado pela Ordem dos Jornalistas do Brasil. Foi diretor da Abrajet – Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo É autor de vários artigos, inclusive da série que retrata a história da Associação Catarinense de Imprensa que foi publicada pelo Jornal de Laguna, logo transformada em livro, cuja edição está esgotada, debates, entrevistas e discursos com repercussão na mídia do Estado e do país, bem como de inúmeras conferências. É cidadão honorário de Florianópolis, por proposição do então vereador D.J. Machado.