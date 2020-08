Dakir Polidoro

Em função da Pandemia, o Prêmio Dakir Polidoro de Jornalismo não será concedido este ano. A decisão foi tomada pela Associação Catarinense de Imprensa e Câmara Municipal de Florianópolis, que anunciam a nova edição somente em 2021. O prêmio homenageia um dos mais destacados radialistas do século passado em Laguna e Florianópolis e vem contemplando todos os anos os profissionais que realizaram os melhores trabalhos em diversos gêneros do jornalismo.

Mercado e Açougue Longo

O conhecido e conceituado Mercado e Açougue Longo, da Praia do Mar Grosso, no início de semana emitiu um informe, avisando aos clientes que em virtude de suspeita de contágio em um de seus funcionários e procurando zelar pela segurança de todos, funcionários e clientes, permanecerá fechado entre 11 e 18 de agosto, para uma total higienização, reabrindo na próxima quarta-feira, 19, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 20h. Assinado pelo proprietário, Rogério Warmling, agradece a compreensão de todos.

Hélio Costa em Laguna

Em roteiro por toda a região sulina, o deputado federal Hélio Costa, na terça-feira, 11, veio à Laguna para formalizar o apoio aos pré-candidatos, a prefeito Samir Ahmad e a vereador Wilsinho Elias Vieira, além de ouvir sobre outras demandas para a terra de Anita, como emendas na ordem de R$ 350 mil já repassadas, exclusivamente para a área da covid-19.

Prêmio nacional

Ladrilho Hidráulico de Laguna, está entre os seis projetos de Santa Catarina que concorrem ao 33 Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, promoção do Iphan que contempla com R$ 20 mil, ações de preservação do patrimônio cultural brasileiro.

“Economia de Guerra”

Com nada menos que 25 considerandos, o prefeito em exercício, Júlio Willemann assinou o decreto 6.293, dispondo sobre medidas destinadas ao ajuste fiscal de contenção de despesas, à manutenção do equilíbrio econômico e financeiro no âmbito da administração direta e indireta de Laguna. Para se ter uma ideia do tamanho da medida, apenas as despesas com a pandemia não sofrerão intervenção.

Ferreira Lima

Se vivo estivesse, o saudoso professor Ferreira Lima teria completado 110 anos no último dia 9. Falecido em 2001, o tubaronense foi fundador e primeiro reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, em 1962.

Imprensa

Aqui, um registro de 11 de março de 2013, ocasião em que o jornalista Osmar Teixeira, comemorava os seus 70 anos no Lira Tênis Clube, em nossa capital, reunindo grandes profissionais da imprensa como Manoel Timóteo, Carlos Alberto Ferreira, Ademir Arnon, Hamilton Peluso Jr, Cyro Barreto, Danilo Coutinho, João Ari Dutra, Fernando Oliveira, Paulo Brito, Salvador dos Santos, Paulo Festinha, Antunes Severo, Osmar Schlindwein, José Valério Medeiros, Salomão Ribas Junior, Moacir Pereira, Pedro Lopes e Walter Souza.