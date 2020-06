Lagunense, filho de Zenaide e de “seo” Adair, Daniel Bergmann dos Santos vivenciou o dia a dia e a realidade do comércio com o pai, que possuía uma loja em box no Mercado Público de nossa cidade.

Atualmente administrando sua própria loja, ele recorda algumas das profissões que exerceu: “Fui cobrador de ônibus, vendi planos de telefonia de celular e motorista de van escolar, até surgir a oportunidade de montar meu próprio negócio”.

Casado com Sibele, pai de Carlos Eduardo e Théo, ele elenca os requisitos necessários para quem atua nas vendas: “Não pode faltar honestidade, simpatia e o bom atendimento. Com essas três ações fidelizar o cliente é questão de tempo”.

Quando questionado sobre o maior desafio na atual profissão, avalia: “Buscar qualidade e diversidade de produtos, procurando sempre por novidades. É preciso se reinventar constantemente”.

Dono de uma rotina que atualmente focada apenas na loja, ele viu seus dias mudarem com a chegada da pandemia: “Trabalho também com transporte escolar. Com a suspensão das aulas nos colégios, a rotina ficou exclusivamente com as vendas. Acordo, vou para loja, atendo aos clientes, faço compras de produtos e volto para casa, onde busco garimpar mais algumas coisas na internet e fico com a família. Posso dizer que vivo meu negócio 24 horas. Amo muito o que faço”.

Para o futuro, trabalhar cada vez mais e construir seu nome na cidade são alguns de seus planos: “Quero me dedicar o tempo que for necessário e que minha saúde permita. Viver com qualidade e conquistar meu espaço no comércio. Fazer meu nome é ser lembrado assim como meu pai era lembrado como o seo Adair da barraca”.