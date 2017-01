Daniel Vieira Carneiro é o novo presidente da SAMAR

Em prestigiada assembleia realizada na quarta-feira (11), à noite, no Praia Clube, o empresário Daniel Vieira Carneiro foi eleito novo presidente da SAMAR-Sociedade Amigos do Mar Grosso, sucedendo ao advogado Eduardo Santos Duarte, que fez uma ampla explanação dos trabalhos desenvolvidos em sua gestão. Também usaram da palavra os vereadores Rodrigo Moraes (PR) e Peterson Crippa da Silva (PP), que garantiram apoiar a entidade e seus pleitos, advogado Helder Remor de Souza, Euclides Magri, Andrey Pestana de Farias, Carlos Humberto Dalsasso e o engenheiro André Labanowski, este último enfatizando a necessidade de lutar pela revisão do plano diretor, especialmente no que toca ao número de gabaritos de edifícios, estabelecendo em até 20 pavimentos em algumas áreas do Mar Grosso.

A nova diretoria

Presidente Daniel Vieira Carneiro, vice Manoel Olavo da Rosa Remor de Souza, 1º secretário Gabriel Rampinelli Siqueira, relações públicas Thiago Nedeff Mendes, tesoureira Tais Sutero, conselho fiscal Marcio Matos Carneiro, Eduardo Santos Duarte e Carlos Alberto Hartz, suplentes Helder Remor de Souza e Rosa Ungaretti Branco.