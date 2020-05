Aos 29 anos, a pediatra lagunense Daniela Medeiros Patrício é mais uma profissional que passa a integrar o “time” da Clínica Vittasul. Filha de dona Rosinete e de “seo” Nivaldo, a focalizada é formada pela UNISUL e realizou sua residência médica pela UCPEL, no Hospital São Francisco de Paula, em Pelotas: “Minha mãe é enfermeira, então sempre estive muito conectada a área da saúde. Desde a infância alimentava o interesse em cuidar das pessoas”.

Conciliando uma agenda de trabalho intensa, Daniela estende sua demanda em Laguna, e na cidade de Tubarão, atendendo em clínicas e hospitais: “Meu dia a dia é bem corrido. Concílio os plantões com o consultório e a convivência com a minha família”.

Sobre as razões que a levaram a seguir o cuidado pelos pequenos, revela: “Pediatria é minha paixão. Não tenho palavras para expressar como sou realizada e feliz com a especialidade que escolhi. As crianças são alegres, sem maldade. Minha área consegue deixar a Medicina mais leve, mais fácil e mais encantadora”.

Quando questionada sobre o que sua profissão tem de melhor, elenca: “O que mais me agrada é o fato de cuidar das pessoas. A recompensa em melhorar a vida dos meus pacientes é algo que me realiza”.

Nas raras horas de folga, a médica procura se dedicar aos seus hobbies prediletos: “Gosto de passear, estar com a família, amigos e meus animais de estimação. Amo Laguna. Adoro curtir nossa cidade, que é tão linda e acolhedora. Quando morei em outro estado, a cada oportunidade de folga, sempre que possível estava por aqui”.

O tema Coronavírus não poderia ficar de fora e a pediatra manifestou sua opinião sobre estar constantemente exposta ao risco: “Tenho medo, assim como todos tem. Minha maior preocupação é de pegar e transmitir o vírus para quem está próximo a mim. Diariamente tomo todos os cuidados necessários, uso os EPI’s disponíveis para os atendimentos. Na área da Pediatria estamos preparados. Separamos leitos para receber os pacientes que precisam de internação hospitalar, seguimos protocolos para os atendimento de casos suspeitos. Agora saber quando isso tudo vai passar, ainda é incerto. Precisamos continuar nos cuidando, nos protegendo, evitando aglomerações, usando máscara ao sair e higienizando muitos as mãos. Só assim vamos conseguir passar por tudo o mais rápido possível”.