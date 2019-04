Daniela Oliveira André

Formada em Agronomia, com especializações em Educação e Perícia Ambiental, a criciumense Daniela de Oliveira André sempre foi uma entusiasta da área. Ao saber da abertura de concurso para polícia militar, a filha de dona Teresinha Ferreira e de “seo” Benívio André fez planos e traçou metas: “Sempre fui apaixonada por tudo que diz respeito ao meio ambiente. Quando abriu o concurso, não perdi a oportunidade, me inscrevi e foquei em passar, mas com o objetivo de futuramente conquistar uma vaga na Polícia Ambiental”.

E assim, com muita determinação, a mãe de Richard chegou no posto que tanto almejava: “Trabalho no período administrativo no quartel, que começa meio dia e vai até às 19hs. Em dias de operação, atendemos até a madrugada e eventualmente vou à campo”, explica.

Quando questionada sobre os requisitos que não podem faltar para quem atua na área, pontua: “Creio que principalmente companheirismo, comprometimento e amar a profissão acima de tudo”.

Sobre seu dia a dia, explica aos leitores: “O meu serviço não tem rotina e isso é o que mais me encanta nele. Atendo cidadãos os mais diferentes, conheço lugares e o melhor de tudo, tenho q oportunidade de ver que o esforço do trabalho da polícia vale a pena. Em algumas situações, quando apontada a irregularidade, ao retornar, as vezes menos de um ano depois, é possível se deparar com determinada área recuperada. Essa educação ambiental vale a pena”.

Mas, infelizmente, como nem tudo são flores, Daniela aponta aquele que considera o maior desafio: “A falta de conscientização das pessoas. Ao fiscalizar um rio, se deparar com redes atravessadas, com os botos morrendo. Nas praias, uma grande quantidade de lixo. E para isso é que se trabalha com crianças e adolescentes, em programas direcionados para educação ambiental”.

Nas horas de folga, Daniela procura repor as energias se dedicando a alguns de seus hobbies: “Amo brincar com meus cachorros, ir à praia, principalmente no Gravatá e no Gi, assistir a um filme, ler um bom livro, ir a um show”.

Sobre o futuro da cidade, ela manifesta seu ponto de vista: “Para Laguna crescer do jeito que se quer, acredito que é necessário investir na geração de empregos. Aproveitar nossas belezas naturais para realização de eventos esportivos e dar uma maior atenção a proteção dos animais”.