Formado em Educação Física, pela UNESC, com especialização em Ciência e Técnica da Natação, respondendo atualmente como Coordenador Regional de Educação em nossa cidade, envolvendo Laguna, Pescaria Brava, Imaruí, Imbituba, Garopaba e Paulo Lopes, fazendo um completo trabalho, Danilo Prudêncio da Costa recorda como ingressou na profissão: “Sou apaixonado por esporte e optar pela carreira foi a forma de fazer todos os dias o que gosto”, explica o focalizado, que acabou sendo levado ao Magistério: “Sempre tive um verdadeiro fascínio pela educação. Antes mesmo de me formar já me via fazendo isto, e hoje, posso dizer com muito orgulho que se passaram 30 anos de uma feliz atividade”. Entre os desafios já vivenciados, ele cita a oportunidade de ter passado pela direção de duas escolas “Fui diretor do extinto CCL entre os anos de 1999 a 2002 e mais recentemente, do EEMAL, cuja a responsabilidade foi ainda maior, afinal era praticamente uma dimensão de empresa, com cerca de 100 funcionários e 800 alunos divididos em três turnos”, recorda Danilo, que ainda acrescenta: “Foi algo muito prazeroso e ao mesmo tempo desafiador. Tenho o hábito de começar algo e entregá-lo sempre bem feito dentro de minha capacidade e é isto que busquei nas escolas pelas quais passei. Eu e toda equipe oferecemos nosso melhor”. Integrante da Irmandade de Santo Antônio, Danilo passou ainda pela pasta da secretaria de Turismo e Lazer do município e foi diretor do Clube Congresso Lagunense por dez anos, tempo este que garante ter dado sua parcela de contribuição para a sociedade. Casado com Éthne, pai de Daniele e Ana Clara, é nas filhas que ele deposita os planos para o futuro: “Meu desejo é vê-las felizes, realizadas, estabilizadas. Apesar de já estarem seguindo suas vidas, não passo um dia sem falar com elas”.