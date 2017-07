Davi Sacer: Ídolo da música gospel se apresenta no Laguna Tourist Hotel

Marcado para o próximo dia 15, a partir das 18h, no Laguna Tourist Hotel, o show nacional com Ministério Davi Sacer promete reunir cerca de 3.500 pessoas em uma noite de louvor. Com estacionamento gratuito, e praça de alimentação, o evento que contará ainda com a apresentação de bandas regionais, terá parte de sua renda revertida para instituições beneficentes. Os ingressos antecipados podem ser adquiridos nas lojas Recanto Bike, Ki-Lojão, Supermercado Alhoff e De Vento em Polpa Cozinha Natural.

Davi Sacer

Provindo do Ministério Toque no Altar, que fundou em 2002, e do Trazendo a Arca, para o qual se mudou em 2007, Davi já concorreu nos principais prêmios de música gospel. Ministrando desde 2008, ele visitou todos os estados do país e fez turnês internacionais. Em uma delas, no Japão, gravou um CD ao vivo em um show que reuniu mais de mil brasileiros, e seguiu com a turnê para os Estados Unidos e para a Europa. Em 2014, lançou o CD Venha o Teu Reino e no final de 2015 presenteou o público com o álbum inédito ‘Meu Abrigo’, nas versões CD e DVD. O single, que dá título a esse projeto, gravado ao vivo no Rio de Janeiro, faz referência ao versículo 7 do capitulo 1 do livro de Naum, onde se lê que O Senhor é um refúgio em tempos de angústia e que Ele conhece aqueles que se refugiam nEle. A temática que permeia o disco com 14 faixas e o DVD com 18 é praticamente toda inédita, apenas com a regravação da canção ‘Venha O Teu Reino’. O álbum também é um reencontro com o produtor musical Ronald Fonseca, que assinou grandes sucessos da carreira de Sacer. A produção e direção de vídeo ficou a cargo de Hugo Pessoa, referências nas produções audiovisuais do mercado da música. Sua esposa, Verônica Sacer, protagoniza a única participação especial de ‘Meu Abrigo’.