O carro da profissional Dayane Mendes Hirabaiashi é o sonho de consumo de toda mulher vaidosa. Explica-se: É nele que ela concentra grande parte dos cosméticos que comercializa em diversas cidades da região. Filha de dona Conceição e de “seo” Ademir, a focalizada de 31 anos, decidiu inovar na forma do seu atendimento.

Com experiência no ramo, após dez anos dedicados à uma mesma loja no segmento, ela conta como surgiu a ideia: “Estava sem saber que rumo dar para minha vida profissional. Comecei vendendo alguns produtos para minhas amigas e conhecidas e logo surgiu a ideia de começar uma venda online, em grupos de WhatsApp e pelas redes sociais. Aos poucos, foi ganhando mais volume, fui abastecendo meu carro com os produtos e levando até minhas clientes”, explica.

Com o crescimento dos atendimentos, entre as cidades de Garopaba e Tubarão, incluindo aí também os salões de beleza, Dayane chega a visitar até 25 clientes por dia: “No período da manhã cuido do meu filho, levo na escola e começo a realizar as entregas. À tarde, vou para lugares com maior distância”.

Casada com Eduardo, mãe de Vinícius, ela aponta o que a atividade tem de melhor: “Costumo dizer que com cosmético não tem crise. As mulheres abrem mão de muita coisa, mas não ficam sem produtos de beleza”.

Para o futuro, ampliar cada vez mais os negócios é um dos seus principais planos: “Hoje já não trabalho mais no meu carro pessoal e ainda assim vejo que ele já não comporta todos os produtos que vendo. Penso em aquirir algo ainda maior, para que possa apresentar todos os produtos disponíveis em estoque”, explica.