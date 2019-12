Foi trabalhando na mercearia dos pais, aos 14 anos, que a paulistana Débora Cristina de Queiroz Pereira iniciou sua trajetória profissional. Com o passar dos anos, a família optou por fechar o estabelecimento e investir em um novo segmento: “Não alcançamos o sucesso que esperávamos e optamos por trabalhar na praia. Foi uma aposta tão certeira que até hoje eles continuam vendendo bebidas e sucos na beira do mar”, explica.

A profissional decidiu apostar em novos horizontes e mais precisamente há um ano e sete meses trabalha na conveniência do Posto Miramar: “Amo o que faço. Adoro a equipe de trabalho e lidar com o público, logo o contato diário com os clientes”.

Filha de dona Rosemeire e de “seo” Otávio, a focalizada é dona de uma rotina que começa cedo: “Acordo todos os dias por volta das 5h45. Pego o ônibus para o serviço e lá chegando começa a correria. Coloco os salgados para fritar e assar e inicio no atendimento. Não tenho uma média de quantos clientes passam por dia, mas sem dúvida na temporada a demanda aumenta significativamente”.

Quando questionada sobre os requisitos necessários para quem atua na área, elenca: “É preciso alegria e muita simpatia. No meu caso, é algo muito espontâneo. Sempre gostei de trabalhar com as pessoas”.

Sobre o que seu dia a dia tem de melhor, a profissional abre o coração: “São muitas as coisas boas que vivencio. Nossa equipe é muito unida. Trabalho e me divirto ao mesmo tempo, meus patrões e colegas são praticamente a minha segunda família. Também não posso deixar de citar a satisfação do cliente. O retorno que recebo é gratificante”.

Com muitos planos para o ano novo que se aproxima, ela revela alguns deles: “Quero muito crescer profissionalmente, conquistar os meus objetivos e ajudar os meus pais”.