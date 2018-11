Defeso do camarão chega ao fim

Visando coibir a pesca de camarão, em seu período de defeso, encerrado ontem, 15, a Polícia Militar Ambiental (PMA) de Laguna promoveu os trabalhos de fiscalização nas águas do complexo lagunar, fazendo o patrulhamento diário, como o de 2ª feira (12), quando em operação nas lagoas Santa Marta, Camacho, Garopaba do Sul e nos rios Tubarão e Corredor, retiraram das águas nada menos que 51 redes do tipo “ aviãozinho”, e uma rede de emalhe para captura de bagre.

Foram flagrados ainda, um pescador com a rede ‘aviãozinho’ na região da lagoa Santa Marta e outro, praticando a pesca com tarrafa em cima da ponte do rio Corredor, aliás tendo sido encaminhado à Delegacia de Polícia por portar arma de fogo, calibre 38, com cinco munições. A partir de hoje,16, até 14 de julho de 2019 a pesca do camarão estará liberada.