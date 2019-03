Formada em Direito, com especialização em Direito Público, a lagunense Deise Daiana Xavier Cardoso responde atualmente pela FLAMA (Fundação Lagunense do Meio Ambiente). Filha de dona Maria Regina e de “seo” José Paulo, a focalizada recorda como tudo começou: “Sempre gostei muito de estudar e adorava livros que descreviam a sociedade à época. Com 15 anos, estagiando no saudoso BESC, senti necessidade de conhecer as leis para melhorar meu desempenho. Naquela época, um colega advogado sugeriu que eu cursasse Direito, pois minhas perguntas não tinham fim”.

O interesse pela área, só aumentou com o passar do tempo: “Escolhí o curso pelas diversas carreiras que poderia seguir. Durante os anos de estudo, fiquei encantada pela reinvindicação e defesa dos direitos das pessoas. Após, decidí pela especialização em Direito Público porque as demandas que mais me interessavam eram entre o particular e o Estado, e as de interesse da Administração Pública. Atualmente desempenho as funções na presidência da Flama”, explica.

Mãe de Bryan e Maria Valentina, ela aponta aqueles que considera seus maiores desafios profissionais: “O maior, em relação ao cargo que exerço atualmente, é contribuir para que nossa cidade tenha desenvolvimento sustentável e que sejam realizadas ações que diminuam a poluição no Complexo Lagunar e também melhorem o ambiente urbano no qual vivemos”.

Quando questionada sobre os planos para o futuro, Deise explica que prefere pensar apenas no presente: “Não faço planosde efetivação longínqua. Quero e vou utilizar bicicleta para trabalhar, porque além de contribuir com o meio ambiente e minha saúde, vou aproveitar as paisagens magníficas que nossa cidade nos proporciona. Esse é meu único plano imediato. Iniciei Engenharia Civil, mas não conseguí continuar devido aos meus horários. Quem sabe, logo mais prossigo ou faço um mestrado em Direito Público”.

Se o assunto é Laguna, ela não economiza palavras e sentimento: “Sou apaixonada por nossa cidade, nossa história, cultura e pela nossa gente. Por um período morei fora, mas Laguna nunca esteve fora de mim. Engraçado que quando estamos longe da nossa terra, das nossas raízes, elas acabam ficando aparentes de tanto que evidenciamos e nos orgulhamos da cidade natal. Morei a maior parte da minha vida em Figueira, comunidade do nosso interior. O que sinto por Laguna? Amor filial, o mais profundo e verdadeiro amor”.