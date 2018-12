Delivery Much em Laguna

A plataforma de vendas de comida online, Delivery Much, é uma franquia que completou sete anos de experiência no mercado, hoje presente em 180 cidades de 15 estados.

A empresa, que em 2017 chegou a Tubarão, atualmente está com mais de 40 estabelecimentos parceiros e agora chegou a vez de Laguna, com lançamento marcado para a próxima quarta-feira, 5, com os pedidos podendo ser feitos através do seu APP (aplicativo) e do SITE.

Algumas vantagens:

Muito mais fácil, ágil e seguro;

Diversas opções de pizzarias, lanchonetes, sushi, comida naturais e restaurantes de vários segmentos gastronômicos;

Visualização dos produtos e suas descrições;

Diversos descontos, sorteios e promoções;

Acompanhe o seu pedido.

A nova empresa está aberta para cadastramentos de novos estabelecimentos parceiros pelo contato (48) 996237190. Peça uma reunião e conheça melhor a plataforma de vendas on line.