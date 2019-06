Dentistas do município em greve

Dentistas da rede pública de Laguna, em nota oficial distribuída a imprensa, alertam que em 7 de junho estiveram reunidos informalmente com o prefeito Mauro Candemil, durante a inauguração da Academia da UBS do bairro Progresso, discutindo assuntos de interesse da classe, aliás como foi protocolado em 24 de maio, ouvindo do chefe do executivo lagunense que não poderia atender as reivindicações dos dedicados profissionais, em face de que se o fizer, ultrapassará os 54% de gastos com a folha, como estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal. Candemil teria dito, segundo um dos dentistas, que, comparados, os cargos comissionados geram impacto menor na folha de pagamento.

Um dos profissionais, Cleber Guedes Mattos, lembra que não está sendo reivindicado aumento, apenas a regularização, já que na administração do então prefeito Célio Antônio, teriam sido reduzidos os vencimentos, sem que até agora houvesse a esperada reposição.

Cleber lembra que além da recuperação do salário, eles também pedem um número maior de cotas para exames solicitados a eles, mais unidades de Saúde com atendimento odontológico, menor rotatividade de dentistas nas unidades de Saúde, plano de cargos e salários, melhores estruturas, valorização profissional e a regularização da sobrecarga profissional, com maior número de especialistas.

Como a luta vem de 2006, sem qualquer atendimento por parte dos prefeitos, hoje com Mauro Candemil, está iniciado o estado de greve de toda a categoria ligada a rede pública municipal de Laguna.