Deputado Hélio Costa anuncia recursos para Laguna

Em visita a cidade, na última segunda-feira, 22, o deputado federal Hélio Costa esteve na prefeitura, para deliberar apoio às areas de infraestrutura e saúde, destacando a necessidade de investimentos.

“Estamos levantando dados com o prefeito Samir e com a Vereadora Deise Cardoso sobre as principais demandas. Laguna não pode parar no tempo. A sua importância histórica exige desenvolvimento com investimento público”, disse o conhecido e ativo deputado.

O parlamentar reforçou ainda o compromisso com o município e afirmou que irá indicar recursos, ainda este ano, através de emenda. “Todo deputado tem o dever de colaborar com a destinação de recursos à saúde. Ainda mais em tempos de pandemia. A minha estada aqui é para confirmar o meu compromisso com o povo lagunense”.