★1º/09/1925

✝30/11/1985

Filho de Jovelina P. da Silva e de Eduardo Silva, o desembargador Rid Silva nasceu em 1º de setembro de 1925 em Laguna. Em 1943, graduou-se na Faculdade de Direito de Santa Catarina, iniciando sua carreira como Juiz Substituto em 15 de maio de 1954, na Comarca de Joaçaba. No mesmo ano foi nomeado Juiz de Direito efetivo para a Comarca de Bom Retiro, função que exerceu também nas Comarcas de Videira, Curitibanos, Caçador, Brusque, Criciúma, Urussanga, Blumenau e da Capital, tendo nesta última assumido a Direção do Foro em 1971. Foi promovido por merecimento ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça em 24 de junho de 1974. Em 11 de julho de 1980 assumiu a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, por convocação e, em 1º de março de 1982, por eleição, em sessão plenária. O Fórum de Florianópolis leva o seu nome. Faleceu em nossa capital, em 30 de novembro de 1985.