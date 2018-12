Despesca de camarão

No último dia 13, na fazenda de Galdino Santana de Limas e dos irmãos Paulo e Pedro Buss, este último presidente da ACCC- Associação Catarinense dos Criadores de Camarão, acompanhamos a despesca de um dos tanques povoados há 90 dias, ali no Perrixil, tudo com a supervisão da engenheira química Tuane Emerick, com camarões entre 14 e 18 gramas. A despesca continuou esta semana, com a expectativa de encerrá-la hoje. Torcemos por eles e por todos aqueles que estão na atividade, que pode e deve mexer na nossa economia. Mais do que nunca, precisamos!!

Câmara em recesso

Com a sessão ordinária de tercça-feir, 18, a Câmara de Vereadores de Laguna fez a sua última sessão entrando em recesso, com volta marcada para 5 de fevereiro. Antes, no próximo dia 1º, às 11h, ocorrerá a posse da Mesa Diretora para o novo período, tendo na presidência, reeleito, o Vereador Cleosmar Fernandes. Quanto aos projetos apreciados e aprovados, por unanimidade, foram: “095, do Vereador Thiago Duarte, que obriga a instalação e ou melhoramento de iluminação pública em todas as paradas de ônibus”, hoje na mais completa escuridão; 094 e 081, do Vereador Osmar Vieira, respectivamente que proíbe a atribuição de funções de cobrança de passagens aos motoristas de ônibus e o que dispõe sobre a implantação de dispositivo chamado “boca de lobo inteligente” e 045, do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar 364.

Fábrica de gelo

Com investimentos consideráveis, frutos de emendas dos deputados federais Edson Bez de Oliveira e Mauro Mariani e da própria Codesp, a nova fábrica de gelo do Terminal Pesqueiro de Laguna entrou em operação, por enquanto em testes, fazendo crer que, logo estará em sua plenitude, oferecendo 240 ton/dia. Ainda esta semana, vimos algumas embarcações sendo abastecidas, dando um ânimo especial na sua retomada.