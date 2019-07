Desportistas e futebolistas homenageiam Marquinhos

Tendo à frente o esforçado e dedicado Amauri Luckina, desportistas e futebolistas da cidade, hoje,28, receberão, inicialmente para uma “pelada” e depois para uma paella, na Associação Réus, em Barbacena, o sempre craque Marquinhos, o M-10, maior artilheiro do Avai (1999/2000/2006/2008/2009/2011,2013/2019), que muito brilhou nos estádios brasileiros, integrando verdadeiros “timaços”, como São Paulo (2004), Grêmio (2011-2012), Atlético Mineiro (2007), Santa Cruz (2007), Fortaleza (2006), Coritiba (2005), Paraná (2002-2003), Flamengo (2002), Bayer Leverkusen B (2000/2001/2002), Internacional, de Limeira (2000), Santos (2010) e o nosso Avai, onde, aliás, iniciou e encerrou a brilhante carreira.

Marcos Vicente dos Santos, conhecido por Marquinhos Santos, é natural de Biguaçu e marcou seu primeiro gol pelo Avai,em 14 de abril de 1999, diante do Lages.

Linha do tempo da carreira

1990 – Aos 9 anos, começou a treinar no Clube 6 de Janeiro com o Professor Mesquita.

1991 – Foi destaque no futsal e nos campeonatos do Moleque Bom de Bola.

1997 – Ainda que rapidamente, esteve na base do Figueirense.

1998 – Campeão pelo Biguaçu Atlético Clube – BAC, no campeonato amador

1999- Em 4 de abril, então com 17 anos, fez o primeiro jogo pelo Avai, contra a Chapecoense, no oeste.

1999 – Em 7 de abril, fez seu primeiro jogo na Ressacada, diante de sua torcida, contra o Fraiburgo.

1999 – Em 14 de abril, fez seu primeiro gol pelo Avai, contra o Internacional, de Lages.

1999 – Em 12 de setembro, fez dois gols diante do Bahia.

2000 – O empresário Juan Finger adquiriu o seu passe e o emprestou para a Internacional, de Limeira e dali para o Bayer Leverkusen, na Alemanha.

2001 – Sofreu uma lesão, rompendo o ligamento.

2002 – Chegou emprestado ao Flamengo, mas teve poucas chances de aparecer.

2003 – Foi para o Paraná, onde concorreu ao Bola de Prata.

2004 – Foi para o São Paulo.

2005 – Emprestado ao Coritiba, sofreu a segunda lesão séria.

2006 – Jogou pelo Avai.

2007 – Foi para o Santa Cruz, disputando o campeonato pernambucano.

2007 – Foi para o Atlético Mineiro, disputando o campeonato brasileiro.

2008 – Voltou para o Avai.

2009 – Continuou no Avai.

2010 – Foi para o Santos, jogando com Neymar, Paulo Henrique Ganso, sendo campeão paulista e da Copa do Brasil.

2010 – Em 28 de novembro, ainda no Santos,recusou-se a entrar em campo contra o Avai, time do seu coração, pela penúltima rodada do brasileirão e que poderia rebaixar o Leão da Ilha que, de virada venceu o jogo por 3 a 2 e assim permaneceu na elite do futebol brasileiro.

2011 – Grêmio, de Porto Alegre.

2013 – Voltou ao Avai.

2014 – No Avai, marcou o gol contra o Vasco, e que representou o retorno à Série A.

2015 – Fez o seu 300º jogo pelo Avai.

2015 – Em meio a uma lesão, rebaixou com o time azurra.

2016 – Em recuperação por quase 8 meses, voltou na 22ª rodada da Série B, auxiliando na volta a série A e claro, como vice campeão da Segundona.

2017 – Sagrou-se como maior artilheiro do Avai, na Ressacada.

2018 – Em 24 de novembro, fez o seu último jogo como profissional, do Avai.