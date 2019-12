Ainda que o Dia do Marinheiro transcorra hoje,13,justo quando do nascimento do Almirante Joaquim Marques de Lisboa, o Marquês de Tamandaré, as comemorações alusivas a data aconteceram no final da manhã de ontem, 12, na Delegacia da Capitania do Portos de Santa Catarina em Laguna.

Serviço Militar Voluntário

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário, para ambos os sexos, como praça da reserva de 2ª classe da Marinha, com 54 vagas, das quais duas vagas em Laguna, sendo uma de eletrotécnica e outra para motores, para Florianópolis, para Itajaí e para São Francisco do Sul. As demais vagas são para Rio Grande, Tramandai e Uruguaiana.

E ainda estão previstas três vagas para nível fundamental, sendo uma de barbeiro para Florianópolis, e dois de motorista de viaturas administrativas para São Francisco do Sul.

Inscrições

Abertas até dia 15, as inscrições são feitas através do site. Para ambos os níveis de vagas, o valor da taxa para se inscrever é R$ 46. A realização da prova escrita objetiva deve ocorrer em 24 de março de 2020, em local a ser informado pelo Com 5º DN.

Outras informações

Mais informações podem ser obtidas na Assessoria de Recrutamento Distrital, em Rio Grande (RS) ou pelos telefones (53) 3233-6306 e 3233-6113.