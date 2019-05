Dia do Pedal Sesc em Laguna

O evento gratuito acontece no feriado de 1º de maio, em 30 cidades catarinenses, aí incluida Laguna, com o objetivo de incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte ativo e sustentável.

No feriado de 1º de maio, o Sesc Santa Catarina realiza a 10ª edição do Dia do Pedal, com os tradicionais passeios ciclísticos e programação especial paralela em 30 cidades catarinenses. O evento celebra o Dia do Trabalhador com atividades gratuitas ao ar livre, que podem ser praticadas em família, utilizando além da bicicleta, skate, patins, patinete e similares.

O objetivo é incentivar o uso da bicicleta como meio de transporte ativo e sustentável, além de oferecer aos participantes a oportunidade de experimentar a cidade em outro nível de percepção, introduzindo o tema “ciclismo utilitário”. Com ações voltadas para a promoção da qualidade de vida e de conscientização para uma sociedade com hábitos mais saudáveis, a Instituição proporciona momentos de lazer, cultura e respeito ao meio ambiente.

Consolidado como um dos principais eventos da Instituição no Estado, o Dia do Pedal Sesc já mobilizou mais de 260 mil pessoas em todas as regiões, desde 2009. “Neste ano celebramos uma década deste importante projeto que inspira as pessoas a experimentarem esse mundo sobre rodas. Quem fez essa opção, atesta que deixar o carro em casa e passar a usar a bicicleta é uma das atitudes mais gratificantes que se pode tomar. Melhora a saúde, o meio ambiente, economiza dinheiro e contribui para a mobilidade urbana. Além de ser uma prazerosa forma de lazer, andar de bicicleta é uma das maneiras mais eficientes de se deslocar”, salienta Roberto Anastácio Martins, Diretor Regional do Sesc em Santa Catarina.

Os primeiros inscritos, com qualquer meio de transporte não motorizado sobre rodas, ganham camiseta (conforme disponibilidade) e pulseira de identificação, para sorteio de brindes. Os participantes podem contribuir com 1 litro de leite longa vida, para doação a instituições sociais dos municípios.

Dia do Pedal

Quando: Quarta-feira (1º/05)

Onde: Praça do Villa – Mar Grosso

Horário: A partir das 8h. – Saída do Passeio Ciclístico às10h.

Inscrições: Lojas Recanto e Sesc.

Sorteio de 3 bicicletas para os ciclistas que possuem o Kit do Ciclista (Camiseta do Evento e Pulseira Numerada) que será entregue aos participantes inscritos entre 8h e 10h no local do evento.

Programação paralela

Educação: Educação para o trânsito, Orientações de equipamentos de segurança para o ciclista, sinalização e semáforo.

Saúde: Aferição de pressão arterial, Orientações de Saúde e Nutricionais.

Cultura: Intervenções artísticas e Culturais, Folia de Livros e Confecção de marca páginas de livro.

Lazer: Equipamentos recreativos, orientações turísticas e aulão de alongamento/aquecimento antes do passeio.