Dica de leitura: As armas da persuasão

Neste livro, o autor menciona que uma pessoa tem a propensão a dizer “sim” quando se identifica com a outra, ao se tornar simpático com ela. E como isso acontece? O autor Robert Cialdini aborda seis argumentos, que ele chama de Armas da Persuasão:

Reciprocidade;

Compromisso e coerência;

Aprovação social;

Afeição;

Autoridade;

Escassez.

Todos estes argumentos são espécies de gatilhos mentais que, quando disparados, se conectam rapidamente com uma parte específica do cérebro e podem ser acionados por meio de atitudes e/ou palavras que sensibilizam a mente humana, facilitando uma decisão.

Isso acontece porque a comunicação do gatilho mental vai para o sistema límbico do cérebro da pessoa, que é a parte emocional. Essa leitura vai lhe ajudar a vender mais, se conectar mais com os outros e também compreender algumas das suas decisões. Boa leitura!

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental.