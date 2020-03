Dica de leitura: Preciso saber se estou indo bem!

Se você é um líder e tem dificuldades para dar e receber feedbacks esse livro é para você. Geralmente nos trabalhos que executo desenvolvendo lideranças o feedback sempre aparece como uma ferramenta difícil de ser aplicada

No livro Preciso saber se estou indo bem, o autor usa a metáfora do balde para exemplificar o que acontece quando damos feedbacks insignificantes e feedbacks de qualidade.

Se você lidera times, tem filhos, se relaciona com várias pessoas tenho certeza que essa leitura irá lhe deixar mais consciente com relação a importância que feedbacks tem em nossa vida. Boa leitura!