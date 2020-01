Dica de leitura!!

Em “21 Lições Para o Século 21″, o historiador Yuval Noah Harari (autor de Sapiens e Homo Deus) explora as grandes questões e mudanças do presente e o que podemos fazer para melhorá-lo, individual e coletivamente. Questões como, o que fazer sobre a epidemia de fake news ou a ameaça do terrorismo? O que devemos ensinar aos nossos filhos? 21 lições para o século 21 explora o presente e nos conduz por uma fascinante jornada pelos assuntos prementes da atualidade. Seu novo livro trata sobre o desafio de manter o foco coletivo e individual em face a mudanças frequentes e desconcertantes. Seria interessante explorar como se manter um profissional relevante; As 4 competências do futuro; Quais são os 3 maiores problemas da humanidade dentre tantos outros aspectos intrigantes e que ainda não temos respostas absolutas.

Uma boa pedida para as férias, se munir com leituras inteligentes e provocativas.