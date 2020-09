Difusora de Laguna lança cobertura das eleições 2020

Mais tradicional emissora de rádio do Sul, 91,5 FM aposta em cobertura nas cidades de Laguna, Imbituba, Capivari de Baixo e Pescaria Brava, com olhar atento às demais cidades da região.

Uma das maiores coberturas jornalísticas sobre as eleições da Amurel será gerada em Laguna, a partir da histórica Rádio Difusora de Laguna. A emissora prepara uma programação especial com entrevistas, debates e acompanhamento do dia a dia da corrida eleitoral na cidade juliana e municípios vizinhos.

A cobertura terá parceria do Jornal de Laguna, Portal Agora Laguna, Grande Jornal (Imbituba) e a apoio da webrádio Esporte de Primeira. A largada começou na terça-feira com a abertura de entrevistas com os candidatos a prefeito de Imbituba, no programa Conexão.

Após a conclusão das convenções, a rádio retomará a apresentação do Senadinho às segundas-feiras com os candidatos a prefeito aqui de Laguna e às sextas, ouvirá os postulantes ao mesmo cargo em Pescaria Brava e Capivari de Baixo.

Ponto alto da cobertura, os debates vão acontecer em cinco sábados das 10h ao meio-dia. O primeiro e o último (10 de outubro e 7 de novembro) serão com os candidatos de Laguna. Os concorrentes de Capivari de Baixo, Imbituba e Pescaria Brava participarão em 17, 24 e 31 de outubro.

A emissora também projeta grande cobertura para o dia da votação, com programação especial a partir das 14h do dia 15 de novembro, informando o panorama das urnas, movimentações e o voto a voto na região. A Difusora pode ser sintonizada pelo 91,5 FM, e também pelo Facebook (@difusoralaguna).