IPTU de Laguna

“Gostaria de deixar registrada a minha insatisfação com o modo de pagamento do IPTU da prefeitura municipal de Laguna.

Atualmente o único modo que eu tenho para pagar o meu IPTU é: (1) Ter de usar o pior dos navegadores de internet, que inclusive não é disponível no computador que possuo; (2) ir dois dias distintos em um caixa eletrônico do meu banco (que só existe em locais específicos da cidade) para poder sacar o dinheiro (já que o valor do IPTU excede o meu limite diário de saque); (3) e enfrentar uma fila seja na lotérica ou na numa agência da Caixa Econômica Federal.

Vou ignorar o fato que estou me expondo a um risco alto de furto no período em que preciso manter um montante considerável de dinheiro em mãos e salientar apenas que é no mínimo curioso que num mundo onde todas as empresas e organizações estão procurando maneiras de facilitar o pagamento através de qualquer dispositivo móvel, a prefeitura de Laguna me DIFICULTA este processo no imposto que é um dos mais impactantes na renda municipal.”

Ass. Adriano Oliveira Pires