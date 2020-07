Justo quando se comemora o aniversário da cidade, o JL registra hoje, um pouco da história do seu fundador, Domingos de Brito Peixoto, nascido na Capitania de São Vicente, na baixada santista, filho homônimo e de dona Sebastiana da Silva.

Era casado com Ana Guerra do Prado, com quem teve os filhos Francisco, Sebastião e Maria.

À convite do Rei, em Carta Régia, por duas vezes veio para o Sul do País para fundar Laguna. Se na primeira, teria ficado só na intenção, na segunda vez, em companhia dos filhos, outros homens e alguns escravos, deu tudo certo e mais, trazendo uma imagem de Santo Antônio, aqui acrescentado “dos Anjos”, até por ter chegado aqui em 2 de outubro, dia dos anjos Gabriel, Rafael e Miguel.

Entre as homenagens recebidas na cidade, a denominação da avenida que vai da rótula central até o Colégio Stella Maris e o busto colocado numa pequena praça em frente ao Cine Teatro Mussi.

Ele teria falecido em 1733.