Lagunense, Dorah Sylvia Bodenmuller de Oliveira atua como Gerente Administrativa na RedeUnip/Unipesca de nossa cidade. Casada, mãe de Ana Laura e Lucas, a focalizada fala aos leitores do JL, sobre sua rotina, seus desafios profissionais e os planos para o futuro.

Filha de dona Rosemari e de “seo” Renato, a profissional é dona de um dia a dia intenso: “Minhas funções no trabalho são as de secretariar o presidente, auxiliar a diretoria na administração, gerenciar o setor de recursos humanos, convênios médicos, fechamento de contrato com os parceiros e o planejamento estratégico”, elenca.

Focada exclusivamente na parte burocrática e nos serviços externos, como reuniões e vendas, ela elenca os requisitos necessários para quem atua na área: ” É preciso muita responsabilidade, organização, comprometimento, gostar de pessoas, ter empatia e muito jogo de cintura”.

Pós graduada em Recursos Humanos e Gestão Empresarial, quando criança, Dorah sonhava em administrar uma empresa e hoje, lida com as delícias e desafios da profissão: “Atender e ajudar as pessoas que precisam é um prazer. A liberdade de fazer meus horários, pois posso trabalhar em qualquer lugar, também é um ponto positivo. Trabalhar com família é algo desafiador, pois tenho um contato direto com o meu pai, e além de muitas vezes pensarmos diferente, acabamos levando o serviço para casa e algumas vezes são problemas”.

Quando questionada se fosse lhe dada a oportunidade de voltar no tempo, garante que faria as mesmas escolhas, mas de forma diferente: “Seguiria a mesma profissão, mas com toda a aprendizagem que adquirí, com os erros e acertos, alguns pontos eu mudaria”.

Se o assunto é Laguna, manifesta sua opinião: “Acho que para o tão sonhado desenvolvimento falta uma boa administração e algumas indústrias para gerar emprego em nossa cidade”.

Para o futuro, os planos são muitos: ” Fazer minha família feliz, servir com excelência, aprender a confiar em Deus e descansar nEle”.