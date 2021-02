Doralino Brustolon

Gaúcho de São Valentin, onde nasceu em 29 de agosto de 1936, filho de Vicenza (Vedana) e de Bernardo Brustolon, ele fez o primário ali mesmo, indo até a então 5ª série (admissão ao Ginásio). Em seguida foi trabalhar com o pai que construía embarcações (balsas, rebocadores e até jangadas) em Goio-Em. Aos 22 anos mudou-se para Laranjeiras do Sul, no Paraná, atuando com uma balsa que fazia a travessia no rio Iguaçu. Na mesma cidade conheceu dona Iolita, aquela que viria a ser esposa e com quem teria 4 filhos: Glademir, Gladir, Aldimir e Rosilene. Em 1969 foi para Guaíra, também no Paraná, igualmente na atividade de balsa, acrescentando ao trabalho de extração de areia e até transportando-a para as mais diversas localidades. Sempre buscando novas alternativas de crescimento, transferiu-se para Assis Chateubriand, depois para São Pedro do Sul e até retornar para Laranjeiras do Sul, todas no Paraná. Em maio de 1979, junto com a família decidiu por mudar-se para Laguna, logo completando 42 anos na terra de Anita, onde também, desde então, dedicou-se a atividade com balsas, com um moderno ferry-boat, primeiro do Brasil, sem leme e transportando até 40 automóveis por vez.