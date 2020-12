Um lagunense que sempre lutou e luta pela sua terra. É o dr. Aldo Abrahão Massih, filho dos saudosos Ondina (Abrahão) e Miguel Abdul Massih. Ele iniciou sua vida escolar aos quatro anos no Jardim de Infância do Colégio Stella Maris, onde também fez e concluiu o primário com dez anos. O curso secundário fez no Ginásio Lagunense e o científico no Colégio Catarinense, em Florianópolis e Colégio Estadual Rio Branco, em Curitiba. Em 1970 graduou-se em Odontologia, pela Universidade Federal de Santa Catarina e mesmo tendo recebido convites para ir para outras cidades, voltou para Laguna, aqui iniciando suas atividades profissionais. Em março de 1974 prestou concurso público federal para o Inamps, sendo o 12º colocado no Estado. É Pós-Graduado em Radiologia Odontológica pela UFSC e Odontogeriatria pela PUC, do Paraná. Além de atuar na repartição ligada ao ministério da Saúde, onde aposentou-se, exerceu atividades profissionais no Fundo Rural e no PSF. Rotariano há 50 anos, foi governador do Distrito 4651, participando, como representante do Distrito em convenção realizada em 1986, em Nashiville, nos Estados Unidos. Em 2004 voltou aos Estados Unidos como Delegado do Distrito na assembléia de Chicago. No futebol diz ser flamenguista de coração e Figueirense por adoção.