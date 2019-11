Dr. Armando Calil Bulos

★05/09/1915

Nascido em 5 de setembro de 1915, em Tubarão, filho de Paulo e Diba Calil Bulos. Era casado com Nair Santos Calil Bulos, com quem teve a filha Rosane Maria. Estudou no Colégio Stella Maris e Grupo Escolar Jerônimo Coelho, onde concluiu o Primário. Fez o Ginasial no Ginásio Catarinense, na capital e Ginásio Oriental em Sãi Paulo. Formou-se em Direito na Faculdade de Direito do Paraná. Lá, foi presidente do Centro Acadêmico, fundador, 1º vice-presidente e presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), presidente da 1ª Conferência Universitária Pan Americana realizada no Distrito Federal em 1939, tendo no encerramento desse conclave saudado o presidente Getúlio Vargas em nome dos universitários do Brasil e das Américas. Dirigiu o jornal “Sul do Estado”, em nossa cidade, integrou o quadro de redatores do Diário da Tarde, de Florianópolis; colaborou na Revista Universitária e no jornal Diário da Tarde, de Curitiba; colaborou n´O Estado, no Semanário de Notícias e Jornal de Laguna. Sua tese foi classificada em 1º lugar em concurso realizado na Faculdade de Direito do Paraná; defendeu e viu aprovada por unanimidade no 2º Congresso Nacional dos Estudantes, em 1938, no Rio de Janeiro, a tese intitulada Orientação Universitária. Sua origem partidária está no Partido Social Democrático (1945 a 1964) e Aliança Renovadora Nacional, a partir da fundação dessa agremiação, havendo sido membro do Conselho Consultivo nas duas. Armando Calil foi deputado estadual pelo PSD na Assembléia Constituinte de 1947-1951, tendo sido durante todo o mandato presidente da Comissão de Finanças, membro das Comissões de Justiça e de redação de leis. Foi um dos relatores a Constituição de 1947 e chefiou a primeira Comissão Parlamentar de Inquérito Externa. Delegado Regional de Polícia entre 1941 e 42, delegado adjunto da Ordem Política e Social em 42, procurador fiscal do Estado e consultor jurídico do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado, de 42 a 44; procurador e chefe da Procuradoria da Assembléia Legislativa de SC, de 52 a 68; secretário da Casa Civil e da Viação e Obras Públicas de 66 a 71; secretário executivo do Sistema Conselho de Desenvolvimento do Extremo Sul, membro da Junta de Administração do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul; representante do Governo no Banco do Estado de Santa Catarina, nas Centrais Elétricas de SC, no Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado e na Companhia Estadual de Habitação; chefe de gabinete da presidência da Assembléia Legislativa e ministro do Tribunal de Contas do Estado. Foi presidente do Conselho Estadual de Cultura. Teve seu nome dado à Escola Reunidas da localidade do Estreito, em Laguna e ao Grupo Escolar da localidade de Km 37, em Pescaria Brava. Recebeu as medalhas do Mérito Parlamentar, conferida pela Assembléia Legislativa de SC e Anita Garibaldi, conferida pelo Governo do Estado, troféu Prensa – Jerônimo Coelho, pela Associação Catarinense de Imprensa e a Comenda Domingos de Brito Peixoto, conferida pela Prefeitura Municipal de Laguna. A Câmara Municipal de Vereadores de Florianópolis concedeu-lhe o título de Cidadão Honorário do município. Faleceu em 13 de junho de 1999.