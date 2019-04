Dr. Cantídio Amaral e Silva

★28/03/1895

✝12/09/1972

Filho de Josefina (Gondin) e de Henrique Amaral e Silva, o nosso homenageado nasceu em Laguna, em 28 de março de 1895. Graduou-se em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais de Niterói-RJ, em 7 de setembro de 1931. Atuou como Promotor Público da comarca de Cruzeiro. Em 10 de novembro de 1931 foi nomeado Juiz Substituto de Campos Novos pelo Interventor Federal em Santa Catarina, Ptolomeu de Assis Brasil. Atuou como Juiz de Direito nas comarcas de Campos Novos, Joaçaba, Concórdia, São Bento do Sul, Tijucas, Palhoça, Itajaí, Rio do Sul e Tubarão. Em 7 de abril de 1952 aposentou-se no cargo de Juiz de Direito. Leva o seu nome, o Fórum de Justiça de Trombudo Central, no Alto Vale do Itajaí. Faleceu em 12 de setembro de 1972, em Florianópolis.