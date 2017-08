Dr. Evilásio Silveira

De forte atuação nas emissoras de rádio de Laguna (Difusora e Garibaldi), Tubarão (Tubá) e Vacaria (Esmeralda), nos anos 60, o saudoso advogado, formado na década de 70 pela Universidade Federal de Santa Catarina, Evilásio Silveira,nascido aqui a 20 de setembro de 1940, foi vereador, filiado ao então MDB, sendo o segundo mais votado e até ganhando destaque quando no governo de Ivo Silveira, ao serem criadas estações balneárias e estâncias hidrominerais, incluindo Laguna, desencadeou importante movimento, logrando êxito para que a cidade ficasse de fora da abrangência constitucional, o que acabou acontecendo, permitindo que o povo lagunense continuasse elegendo o prefeito de sua preferência. Lazinho, como era conhecido, foi presidente da subseção local da OAB-Ordem dos Advogados do Brasil e conselheiro estadual da entidade.

Incentivador de entidades recreativas (atuando principalmente junto ao Laguna Praia Clube) e esportivas da cidade, inclusive integrando como jogador a seleção de bocha que ganhou destaque em algumas edições dos Jogos Abertos de Santa Catarina e em competições de nível nacional, teve participação efetiva no Laguna Esporte Clube.

Casado em primeiras núpcias com Dirce de Souza, também já falecida, e com quem teve os filhos Sandro, Edden e Carla, era casado com Paula Jennifer Fonseca e residia no centro da cidade.

Faleceu em 13 de março de 2016.