Dr. Nazil Bento

★15/08/1926

✝06/03/2004

Nascido em nossa capital, muito jovem veio para Laguna, contribuindo em todos os setores da cidade. Em 5 de maio de 1956, casou-se com Liane de Ulysséa Baião, com quem teve os filhos Milaine, Nazil Junior, Ernesto e Thaís, os netos (Silvia, Marcelo, Victor, Leandro, Nazil, Breno e Sarah) e uma bisneta (Gabriela). Formado em Direito pela Univali – Universidade do Vale do Itajaí, em 1976 já era também Administrador com registro no Conselho Regional, de número 192 Jornalista profissional com registro de número 496, pela DRT, fundador do Semanário de Notícias, foi redator de atos da Câmara Municipal de Laguna, onde, também foi Chefe de Gabinete e Assessor Especial. Nazil Bento também foi delegado da extinta Sunaman-Superintendência Nacional da Marinha Mercante, eleito vereador desde 8 de março de 1955 a 31 de dezembro de 1980, chegando a ser prefeito em 1963 e 1964. Como vereador exerceu a presidência do Legislativo lagunense nos anos de 1958,1963,1966 e 1972. Foi professor de Organização Social e Política Brasileira-OSPB, no Conjunto Educacional Almirante Lamego (hoje Escola de Ensino Médio), de 1º de março de 1973 a 31 de janeiro de 1976. Ainda na área educacional foi supervisor local de Educação, no período de 1979 a 6 de setembro de 1985. Atuou como chefe do Departamento de Pessoal e Gerente Administrativo da Codisc -Companhia de Distritos Industriais de Santa Catarina, no período de 26 de setembro de 1975 a 16 de outubro de 1979. Junto a Assembléia Legislativa de Santa Catarina, exerceu o cargo de Assessor Técnico especializado. Ele também foi secretário de Administração e Assessor Especial do município de Laguna. Teve forte participação no carnaval da cidade, inicialmente integrando como componente e depois colaborando como diretor e algumas vezes como presidente do Cordão Carnavalesco Bola Preta. No esporte fundou e bancou o time de futsal do Semanário de Notícias que teve destacada atuação no futebol da bola pesada na região. Faleceu em 6 de março de 2004.