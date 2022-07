Drogaria Ultra Popular comemora um ano

A última terça-feira, 5, foi de festa na Farmácia Ultra Popular. Localizado na rua Gustavo Richard, o estabelecimento completou um ano de instalação, atendendo com qualidade e eficiência a nossa gente, fazendo jús ao slogan de cuidar das pessoas.

A equipe composta por 12 colaboradores, tem à frente os empresários Márcio Pereira e Bruna Dutra e a farmacêutica Ana Paula Martin na gerência: “Agradecemos a todos que de alguma forma contribuíram e continuam contribuindo para o nosso sucesso, a Bruna e Márcio, que acreditaram em nossa cidade, a toda equipe que faz o dia a dia da farmácia e muito especialmente aos lagunenses que receberam a Ultra de braços abertos”, destacou Ana Paula.

A lembrar que as Drogarias Ultra Popular possuem uma marca com grande credibilidade e confiança do consumidor, que prioriza o melhor preço ao cliente e oferece uma ampla oferta de medicarmos e cosméticos com preço justo.

Para comemorar o primeiro ano de instalação na cidade, uma variedade de promoções imperdíveis, em itens como fraldas infantis, tinturas para cabelo, sabonetes e shampoos estão com preços imperdíveis.