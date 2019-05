E a CPI do carnaval?

Cleosmar prefeito

Ainda que negue, o presidente da Câmara, Vereador Cleosmar Fernandes (MDB), vem recebendo estímulos para concorrer a prefeito em 2020. Acostumado a ouvir, mais do que falar, mesmo faltando mais um de um ano para definições, há quem aposte no que está acima. Quem viver, verá!!

Tainhas chegando

Justo no dia, 1º, em que foi liberada a temporada da pesca artesanal, no litoral catarinense, em Laguna, ou mais exatamente no Farol de Santa Marta, foi registrado o lanço de 200 quilos, muito longe do que esperavam os nossos pescadores. Mas como é só o começo, vamos lá! A saber que aqui, 27 embarcações que utilizam o emalhe anilado, receberam o licenciamento para a captura da tainha em 2019. Já a pesca industrial, lamentavelmente, até ontem, 2, não tinha data definida para abrir, o que provoca sérios prejuízos para toda a cidade e não só para os empresários do setor.

Mudanças: Governo vem, governo vai

No governo do prefeito Candemil, iniciado em 2017, algumas pastas já tiveram até quatro titulares, como na Assistência Social, que iniciou com Fátima Figueiredo Duarte, depois com Hirã Floriano Ramos, mais tarde Luciana Fernandes Pereira (de modo interino) e hoje está com Tanara Cidade de Souza; na Educação, que começou com Karmensita Cardoso, hoje está com Janaina Preve Costa; Turismo, começou com Antonio Quirino Ramos e hoje conta com Evandro Carneiro Flora; Obras, iniciou com Jonathan do Nascimento, depois com José Paulo Rebelo e hoje com Renato Oliveira; além de Administração e Finanças, que continua com Luciana Fernandes Pereira e Planejamento, desde o início com Silvania Barbosa. Registros ainda para as Fundações Irmã Vera, que iniciou com Fabiana Rodrigues e hoje com Walmor Pacher e Lagunense de Cultura, que teve Marcio José Rodrigues Filho e agora com Mirella Honorato. Sem contar com a chefia de Gabinete, que iniciou com Antônio Noel Navarro Monteiro, e que hoje continua sem ocupante e Coordenação de gabinete, que iniciou com o professor Anselmo Fabio de Moraes e hoje, transformada em assessoria estratégica, com Jonathan do Nascimento. É isso, quem quer saber tem de ler o JL.

UDESC na câmara

Atendendo convite, a diretora geral do CERES/UDESC/Laguna, Patricia Sfair Sunye, na próxima terça-feira, 7, estará no nosso Legislativo, falando sobre as atividades e certamente necessidades, do campus regional da nossa querida Udesc.

Moção contra a redução no orçamento

Na sessão desta semana, por autoria do vereador Rodrigo Moraes (PR) e subscrita por mais 11 edis, a Câmara lagunense aprovou moção de protesto e repúdio ao governador Carlos Moisés, pelo anunciado corte no orçamento da Udesc. No texto, os vereadores justificam que a “Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) é uma instituição de excelência no ensino superior, sendo a única universidade pública estadual que temos.

Atuando também com pesquisa e extensão, criada em 1965 e dispõe de uma estrutura distribuída em 12 unidades em nove cidades do Estado, além de 32 polos de apoio presencial para o ensino a distância. Possui cerca de 15 mil alunos distribuídos em 59 cursos de graduação e 48 mestrados e doutorados, todos oferecidos gratuitamente. Possui um quadro de professores com mais de 95%, onde são mestres e doutores.

A instituição mantém 168 grupos de pesquisa certificados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento e Tecnológico (CNPq) e realiza mais de 700 ações de extensão por ano em diversas áreas para levar o conhecimento obtido no ensino e na pesquisa ao público externo. As ações gratuitas da UDESC beneficiam mais de 600 mil pessoas anualmente.

O orçamento da UDESC previsto para o exercício de 2019 é de R$ 467.758.677,00 milhões, que sendo ao ser aprovado o Projeto de Lei 089.4/2019, causará uma queda orçamentária de 10%, o que representará R$ 47 milhões a menor no orçamento daquela Universidade.

Essa medida, se aprovada, trará inúmeros problemas para o funcionamento da instituição, comprometendo os serviços de excelência que atualmente são prestados, principalmente para polos menores, como o nosso na cidade de Laguna, esta redução trará enormes prejuízos.

Entendemos da necessidade da realização de cortes no orçamento, no entanto, defendemos que tal gesto não deve atingir a educação, pelo contrário, a educação deve sempre receber mais investimentos, pois é por meio dela que se constrói o desenvolvimento.”

E a CPI do carnaval?

Criada em 19 de março, pelo menos, já se passaram 44 dias dos 60 previstos, a CPI DO CARNAVAL até estes dias, contava com 343 páginas (já incluídas respostas do prefeito Candemil e de outras entidades) e duas atas. Ainda que digam que “pode dar em nada”, acreditamos na postura e interesse em esclarecer todas as denúncias, até para que ninguém tenha dúvida da lisura dos atos praticados por todos os envolvidos no carnaval.