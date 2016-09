E.E.B. Jerônimo Coelho: Preservação de livros e documentos

A E.E.B. Jerônimo Coelho, continua suas atividades em prol da preservação de seu patrimônio histórico. Nesse sentido, foi ministrado o minicurso “Noções e práticas de conservação e preservação de livros e documentos” aos integrantes da escola e comunidade em geral, oportunizando aos participantes, noções para a salvaguarda de documentos históricos, por meio do aprendizado de atividades de limpeza, restauro e conservação. Como ministrantes, fizeram-se presentes a Doutora em Educação (USP) – Gisela Eggert Steindel, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e o Especialista e, Organização e Administração de Arquivos – Jeferson Antônio Martins. Participaram do treinamento, alunos, professores e funcionários do educandário, representantes da secretaria de educação do município, bibliotecários e professores de outras instituições da cidade, além dos estagiários de graduação da UDESC, integrantes do projeto.

O minicurso foi mais uma das ações realizadas pelo projeto “Ecos de Memória da Cultura Escolar por múltiplas linguagens”, que é parte do Programa de Extensão “Entrelaçamentos entre Educação, cultura, sociedade através de múltiplas linguagens envolvendo a comunidade e universidade”, financiada pelo Edital PAEX/UDESC 2015, coordenado pela Profa. Dra. Tania Regina Unglaub. Os objetivos e ações desenvolvidas no referido projeto de extensão é fruto de uma parceria entre E.E.B. Jerônimo Coelho, Universidade do Estado de Santa Catarina e subprojeto PIBID-CEAD/UDESC. Professores/pesquisadores, acadêmicos de graduação e pós-graduação do CEAD/UDESC e FAED/UDESC, comunidade escolar e voluntários da sociedade lagunense, que, juntos, desenvolvem estratégias na busca da preservação da memória da escola, do ressaltar de sua importância para a cidade como patrimônio histórico, bem como da luta pela manutenção de sua identidade institucional.

Segundo a professora Sandra C.M. de Souza que faz parte da equipe organizadora do projeto, a capacitação visa o restauro dos álbuns fotográficos e 30 livros integrantes do acervo documental da Jerônimo Coelho e o auxílio da preservação dos demais documentos que o compõem. Vale frisar, que o arquivo histórico da escola, atualmente composto por 163 livros e pastas, foi higienizado, catalogado e organizado no início deste ano, em parceria com o Programa de Pós-graduação em Educação da UDESC pela doutoranda Graziela Peruch Rosso, que desenvolve sua tese de doutoramento tendo a escola como um de seus destaques. Os álbuns fotográficos, passaram pelo primeiro processo de higienização, bem como, organizados e fotografados para disponibilização em acervo digital pela profª Sandra Correa e bolsistas do PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, como atividades integradas ao projeto Ecos.

A administradora escolar Perci Mendonça Tasso, funcionária da escola, relata que participar do curso a fez criar um novo olhar para o acervo. Hoje ele é visto como ouro, que precisa ser restaurado, preservado e apresentado a todo o público, para que possam continuar salvaguardando a memória. Realizada em poder fazer parte do movimento que contribue com a preservação da escola que trabalha há mais de 20 anos, Perci ainda pontua que a comunidade da escola centenária se vê nos acervos que tem, pois a maioria dos alunos e funcionários são filhos, netos e bisnetos de ex-alunos e ex-professores, fazendo assim parte direta da história que ali é contada.

Para o aluno Diogo Costa Rafael, do 8º ano, o curso foi muito importante para a escola, pois ela é muito antiga, e possui muitos documentos que precisam ser conservados. Para ele, o que mais marcou no curso foi a parte sobre a restauração dos livros. Gostou, porque achou muito interessante tudo que envolve essa prática: a limpeza, as obturações, os enxertos e tudo mais”. O aluno ainda complementa que é preciso que se aprenda a cuidar melhor da escola onde estuda e que quer, no futuro, participar do grupo que trabalhará na restauração do acervo documental.

Já a representante da secretaria de educação do município, Jacqueline Policarpo considerou o evento como um momento precioso, vivo, dinâmico e democrático para a nossa cidade e para a preservação de sua memória educacional. Como mestranda em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, ela também contribue com o “contar” da história do Jerônimo Coelho por meio de sua dissertação de Mestrado sobre “Orientações para o ensino de aritmética no Curso Complementar Jerônimo Coelho em Laguna” e, salienta que, a memória é entendida como elemento fundamental na formação da identidade cultural, individual e coletiva. E, será justamente, através deste projeto de preservação de registros, de documentos e de vivências que esta história será valorizada, acentuou.

Com o sucesso do curso, o projeto abre possibilidades para as próximas atividades. Até o final do ano, espera realizar um chá com ex-professores da escola e uma roda de conversa com ex-professoras e alfabetizadoras. Com foco “Centro de Memória Escolar”, integrantes do projeto também farão uma visita ao “Centro de Memórias” de educandário em Curitiba ainda esse mês, além de iniciar as atividades de restauro de documentos e digitalização do acervo.

Mas os integrantes do projeto, lembram que a escola não trabalha sozinha. Ela precisa do apoio de toda a comunidade – essencialmente, de ex-alunos, ex-professores e ex-funcionários, para que o “Centro de Memórias Escolar” seja uma realidade! Para isso, pedem a doação de materiais que possam contar a história do educandário e daqueles que por seus corredores transitaram: livros, cartilhas, cadernos, uniformes, materiais confeccionados durante as aulas, diários de classe e boletins, entre outros objetos que possam fazer parte de seu acervo material. Todas as doações devem ser encaminhadas à secretaria da escola para que sejam catalogadas e identificadas com o nome do doador. No caso de documentos impressos ou escritos, como cadernos e cartilhas, que não quiserem ser cedidos pelo proprietário, o empréstimo para digitalização será de grande valia para a composição do acervo digital. Interessados em fazer doações, basta procurar a E.E.B. Jerônimo Coelho, à rua Tenente Bessa, nº 20 no Centro da cidade, ou ainda pelo fone (48) 3647-7792 ou e-mail: escola_jeronimocoelho@yahoo.com.br.