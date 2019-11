Economia – Reinauguração do Tieli Supermercados

Tieli reinaugura com a proposta de investir no atendimento, tendência mundial do varejo alimentar

Dentro da tendência mundial do varejo alimentar, garantindo mais conforto aos clientes e colaboradores,a loja um do Tieli Supermercado, foi reinaugurada na terça-feira, 5,entre as avenidas João Pinho e Aderson Pinho Remor, na Praia do Mar Grosso. Com pronunciamentos rápidos, inicialmente falou a senhora Terezinha Amancio da Silva, que agradeceu A Deus e, emocionada, destacou a gratidão ao fundador da empresa, seu esposo, o saudoso Salatiel da Silva. Ela também agradeceu aos colaboradores e a todos que ali estavam, afirmando que os investimentos no empreendimento, são para o povo de Laguna. Depois usou da palavra o prefeito Mauro Candemil, que falou da importância da reforma e ampliação da empresa, que acredita em nossa cidade. Por sua vez, o diretor Jeovagner Amancio da Silva prometeu fazer o melhor para atender bem a clientela e agradeceu a presença de todos, citando o prefeito Mauro Candemil, o Juiz de Direito, dr. Renato Muller Bratti e representantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além de agradecer a presença de um grande público, tudo ao lado das também diretoras Giane e Gisele. Na sequencia, o Padre Carlos Henrique, deu a esperada bênção nas novas instalações.

Com onze caixas, segundo seus dirigentes, com um atendimento premium ao cliente que exige praticidade, variedade e uma experiência na compra diferenciada. Sem divulgar o valor total investido no “novo” supermercado, um dos dirigentes comentou que, para a operação, foram criados 60 postos de trabalho formal, acreditando que a oferta de empregos poderá ser ampliada futuramente. De acordo com ele, o supermercado, também abriga uma padaria, lembrando que o Tieli já é uma grande rede, com duas lojas em Laguna e uma em Pescaria Brava, Braço do Norte e em Imbituba.

Com investimentos não divulgados, a loja reformada e ampliada, já está sendo considerada um presente para a terra de Anita,dispondo de 1.300 m² e um mix com mais de 13 mil itens, além de ser climatizada e ter estacionamento de fácil acesso.

Horário de funcionamento

A loja, agora reinaugurada, atende de segunda-feira a sábado, das 8h às 22h e aos domingos, das 8h às 20h.