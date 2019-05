★10/03/1935

✝14/05/2004

No meio da multidão não se destacaria. Seria apenas o rosto de uma pessoa comum. Engano! Para conhecê-lo seria necessário se aproximar, interagir com sua exuberante e alegre personalidade, conviver dentro do seu mundo de bondade e solidariedade. Estamos falando de Edgar Pereira, membro de uma numerosa prole de dezesseis irmãos, filho de Ada (Cabreira) e de Joaquim Caio Pereira, nascido em Jaguaruna. Cedo apaixonou-se pelas lides campeiras, fato desconhecido de seus milhares de amigos lagunenses e mais, como excelente cavaleiro, quando jovem chegou a ser jóquei. Estudou em sua cidade natal e em São Ludgero. A vontade de vencer na vida e o seu espírito aventureiro o levaram para São Paulo, onde permaneceu por longos dez anos. Antes, por um tempo, trabalhou aqui com o seu irmão Otto. Mas indo para a capital bandeirante , além de atuar como garçom em diversos clubes, hotéis e restaurantes, nas horas vagas deu os primeiros passos na atividade empreendedora que viria a desenvolver mais tarde em Laguna, comprando e revendendo camisas para os amigos. Aliás, sempre pretendendo residir na terra de Anita, realizou o “sonho” quando em 6 de agosto de 1965, adquiriu a Casa Regina, importante estabelecimento comercial da rua Gustavo Richard que marcou época na cidade e região, então pertencente ao sr. Galdino Goulart. E por 30 anos o nosso focalizado comandou a conhecida empresa. De pronto se integrou à sociedade lagunense, sempre participando dos eventos da comunidade, destacando-se pelo seu espírito alegre. Foi membro da Irmandade de Santo Antônio dos Anjos, sendo seu provedor por dois mandatos e fez parte do conselho de administração de nossa Igreja Matriz, isto por mais de vinte anos. Mas era nas festas do padroeiro que ele relembrava os tempos de garçom em São Paulo, servindo o tradicional churrasco à comunidade e visitantes. Em Laguna, Edgar Pereira também foi presidente e diretor animador do Lions Clube. Fruto de seu matrimônio com Maria Bernadete (Fernandes), nasceram Rodrigo (advogado na capital), Maurício (secretário municipal de Educação de Florianópolis) e Luciana (secretária municipal de Administração e Finanças, de Laguna), que deram-lhes netos. Nos últimos anos, Edgar, com o seu perfil irriquieto, viajava por todo o Estado como representante comercial das conhecidas “Camisas Ciro”. Quis o destino que, aos 69 anos, não voltasse de sua última viagem, falecendo como conseqüência de um acidente automobilístico em 14 de maio de 2004. Edgar Pereira foi um exemplo de honestidade, ética e bondade!