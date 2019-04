O lagunense Edgar Ribeiro de Carvalho é o responsável por “apresentar” o universo musical aos alunos do Colégio Stella Maris.

Professor, filho de “seo” Almiro e dona Jucelda, o focalizado recorda como tudo começou: “Sempre fui autodidata no que diz respeito a música, buscando novas sonoridades e instrumentos. No que diz respeito a parte pedagógica, a empatia por trabalhar com o ensino fundamental já existia e só aflorou ainda mais na universidade”.

Especialista em Metodologia do Ensino Licenciado em Música, o pai de Bernardo e marido de Juliana acumula ainda a graduação em Matemática e Técnico em Eletrônica: “A escolha aconteceu diante da minha trajetória acadêmica. Inicialmente minha formação era focada para realização de concurso público”.

Quando questionado sobre pontos positivos e negativos da profissão, avalia: “Trabalhar com educação é muito gratificante, assim como aguçar o conhecimento. É desafiador se reinventar, apresentar novas didáticas pra atrair a atenção dos alunos. Negativamente, cito a falta de zelo e cuidado com a educação por parte das autoridades competentes”.

Paralelo ao trabalho no Stella, Edgar ainda atua no CEAL e cita o incentivo e influência da família como fator primordial para suas escolhas: “Meu pai e minha irmã seguem no caminho da educação. Somos muito unidos inclusive na área profissional”.

Nas horas de folga, ele procura curtir Laguna na companhia da esposa e do filho: “Essa terra é abençoada por Deus! Uma maravilha de cenário. Quando sobra uma folga, procuro passear com a família ou então reunir os amigos e jogar futebol”, finaliza.