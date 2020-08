É em meio a muitas plantas, em um cenário que esbanja natureza e bom gosto, que Edilaine Rochadel Bernardo Garcia passa grande parte dos seus dias. Colaboradora da Joia Garden há seis anos, a focalizada, natural de Içara, conta aos leitores um pouco de sua trajetória profissional e sua rotina.

Filha de Valdeci e Rosinha, ela recorda como tudo começou: “Soube que a loja estava precisando de um funcionário e me candidatei a vaga. Aprendi com meus patrões, que foram me ensinando no decorrer do tempo e com a prática do dia a dia”, explica.

Sobre os requisitos essenciais para quem atua na área, elenca: “É preciso dedicação, pontualidade, atenção e claro, amor pelo que faz”.

Entre as atividades que mais lhe realizam na profissão que exerce, avalia: “Gosto muito do ambiente, afinal não existe nada melhor que ficar em meio a natureza. Amo meus colegas de equipe e gosto de estar perto dos clientes. Tenho muito prazer em atender cada um deles”.

Prestar um atendimento de excelência, é para vendedora, um dos seus maiores desafios: “Busco todos os dias atender a todos com muito carinho e atenção e me dedicar ao máximo ao meu trabalho para que tudo saia em perfeita ordem”.

Casada com Antônio, nas horas de folga Edilaine gosta de estar na companhia do marido, curtindo a cidade: “Gosto muito de Laguna. Tem lindas praias e um povo acolhedor. Quando estou em casa, nas horas de folga, procuro assistir filmes e séries e cozinhar”, finaliza.