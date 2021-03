Édio Silva de Oliveira

★24/10/1920

✝04/09/1986

Filho de Maria (Ezequiel) e de João Silva de Oliveira, o sempre lembrado professor Edio Silva de Oliveira, nasceu em Laguna em 24 de outubro de 1920. Formou-se professor em 1979, pela Faculdade de Formação de Professores São Judas Tadeu, de Porto Alegre (RS) e apaixonado pela educação, atuou como tal no Colégio Comercial Lagunense, ao lado de outros conhecidos, valorosos e saudosos professores como Flávio Correa Delgado, Miro Silveira, Walmor Correa, Adib Abrahão Massih, Antonio da Silva e de outros que estão aqui firmes, como Ronaldo Pinho Carneiro, Waldemar Manoel de Souza, Juacy Ungaretti, Péricles Pedro de Faria e Ivo Perin, entre outros. Foi diretor do CCL por exatos 25 anos, sempre dinamizando o estabelecimento e atendendo não só alunos de Laguna, como de Imbituba, Imarui, Capivari de Baixo e Tubarão. Era casado com dona Maria das Dores (Pacheco), com quem teve seis filhos: João, Maria Lúcia, Édio, Noemi, Silvia Maria e Maria Tereza. Faleceu em quatro de setembro de 1986.