Entusiasta por tudo que diz respeito a História, o advogado Edson Mário da Rosa Júnior chegou a cogitar ingressar na área. Entretanto, ainda na adolescência, o contato com livros, filmes e séries que retratavam a rotina do operador jurídico, fez com que o focalizado se apaixonasse pelo poder de fala e de questionamento do advogado, e encontrou aí, aquele que seria o grande vetor de sua contribuição à sociedade.

Aos 25 anos, o filho de Elisangela e Edson Mário da Rosa é formado pela Unisul, possui especialização em Direito Constitucional e é mestrando em Direito pela Universidade do Extremo Sul Catarinense: “Antes mesmo de começar a graduação, devidamente matriculado, me tornei estagiário do Juizado Especial Cível da Comarca de Laguna. Após, fui selecionado para ser estagiário da Vara Criminal, o que de pronto aceitei. Concluído o período de dois anos, fui aprovado na seleção para estágio na 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Laguna”, recorda.

Ainda no curso da faculdade, mais precisamente no 9º semestre, Júnior foi aprovado na prova da OAB, vindo a tomar posse como advogado no ano de 2017: “Atuo há 4 anos e tenho a certeza de que é a profissão que espero exercer durante toda a minha vida. Atualmente, além da demanda do escritório, sou presidente da Comissão de Assuntos Prisional da OAB/SC – Subseção de Laguna”.

Com uma rotina que inicia por volta das 6:30h, sempre que a agenda permite, o advogado inicia o dia com atividade física: “Pratico crossfit por volta das 7h, retorno pra casa, tomo um banho e sigo para o trabalho, só paro no almoço e logo retorno para o serviço, onde fico até às 19h. Ao chegar em casa, reservo um tempo para me dedicar a algum trabalho do mestrado, tocar violão e curtir com a família”.

Sobre o que a sua atividade lhe proporciona de melhor, o advogado avalia: ” A possibilidade de peticionarmos por Justiça em favor das mais variadas pessoas e, após, de contemplarmos a distribuição da mesma”.

Se o assunto é Laguna, manifesta sua opinião: “Sou um eterno apaixonado por essa cidade. Para o seu desenvolvimento, acredito que falte uma mobilização geral entre a população e os agentes políticos, com o fim de delinear e executar um projeto sério de desenvolvimento para o nosso município”.

Para o futuro, os planos de Júnior são muitos: “No que tange à academia, pretendo concluir o Mestrado no próximo ano e logo em seguida ingressar no Doutorado. Na Advocacia, quero continuar à frente do meu escritório por muitos e muitos anos, atuando com o mesmo zelo e profissionalismo ora apresentados. No aspecto pessoal, pretendo permanecer próximo de minha família e de meus amigos”.