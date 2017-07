Edson Scott homenageado pelo Internacional

Em companhia do cônsul em Laguna, Anderson Rocha, o sempre craque Edson Scott, que marcou época jogando inicialmente pelo Sport Club Internacional, como lateral esquerdo, nas décadas de 60 e 70, e mais tarde pelo Criciúma, no sábado (8), foi a Porto Alegre e antes do jogo entre o time gaúcho e o Criciúma, no Beira-Rio, recebeu uma grande homenagem, deixando-o muito emocionado e feliz pelo ato da direção do colorado, a começar pelo presidente do clube, Marcelo Medeiros que fez questão de se fazer presente. Há pelo menos dois anos atrás, durante um churrasco em que estava presente o vice cônsul Giovani Zocche, este prometeu a Scott que lembraria a direção do Inter de promover a homenagem e que agora aconteceu. É válido registrar em junho, durante um encontro de consulados em Jacinto Machado, o cônsul lagunense Rochinha, com apoio do ex-jogador e grande amigo Valdomiro Vaz Franco, marcou a data com o vice diretor de Comunicação Social, Norberto Jacques Guimarães.

1-Edson com o neto Gabriel e o mascote do Inter

2-Com o presidente do Inter, Marcelo Medeiros e Valdomiro

3-Com os ex-craques Fabiano e Valdomiro

4-Com o diretor de Comunicação Social Norberto Guimarães

5-Com Valdomiro, Ernani Campelo (da Rádio Colorada) e Guimarães

6-Com Rochinha, Carlinhos, Giovani e Guimarães

7-Recebendo a camisa personalizada de Vadomiro

