Em meio aos preparativos de mais uma edição da Feijoada do Dek, evento que anualmente reúne um público qualificado de toda região, o empresário Eduardo de Bem Silva conta aos leitores um pouco de sua trajetória, as delícias e os desafios de empreender na vida noturna lagunense.

Filho do saudoso “seo” Itamar e de dona Terezinha, o focalizado de 33 anos, cresceu no bar da família: “Lembro que esse universo sempre foi muito presente em minha vida. Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos e minha mãe seguiu com o bar que nós tínhamos. Recordo que eu até estudava, mas adorava estar em meio aquele universo, ajudando de alguma forma. Costumo brincar que filho de peixe, peixinho é”.

Em 2007, surge na vida de Eduardo, a oportunidade de trabalhar em Joinville: “A adaptação foi difícil, mas foram oito anos de muito aprendizado. Em 2011, o Rogério, então sócio proprietário, me fez o convite para junto com o Thiago, dividir a administração do Dek. Decidí que era hora de regressar”.

Natural do Ribeirão Grande, o lagunense este ano teve de lidar com uma nova fase em seu estabelecimento: “Após anos de parceria, o Thiago e o Rogério decidiram investir em novos segmentos. A amizade continua por uma vida toda, mas profissionalmente precisei encarar um novo desafio. O Dek estava nas minhas mãos. Propus sociedade para um amigo, Rodrigo Cardoso da Silva, e aqui estamos nós, às vésperas de mais uma temporada de verão”.

Sobre o que sua atividade tem de melhor, avalia: “É muito bom trabalhar com o divertimento das pessoas, proporcionando um incremento na vida noturna lagunense”.

Nas horas de folga, ele tem seus hobbies, os quais não abre mão: “Tenho uma rotina puxada. Nos momentos que tenho livre, procuro descansar, passear, frequentar outros bares, com o intuito de me divertir, claro, mas sempre pensando no que se pode trazer de novo”.

Para um futuro nem tão distante, projeta trabalhar muito: “Temos muito o que oferecer aos lagunenses e visitantes. Uma temporada repleta de atrações e muitas novidades está por vir, e com ela, muita dedicação e serviço. Amo o que faço. Penso em um dia expandir o Dek para outras cidades”.