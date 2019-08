Correspondente bancário em nossa cidade, Eduardo de Souza Cardoso atua na área há oito anos. Filho de dona Maria Iracema e de “seo” Marcio, há três anos o focalizado encara os desafios e alegrias de administrar o seu próprio negócio. Como terceirizado da agência da Caixa Econômica, o lagunense de 37 anos realiza os mais diversos tipos de serviço: “Realizamos procedimentos bancários dos mais diversos. Abertura de contas e financiamentos imobiliários são alguns deles”, explica.

Casado com Samara e pai de Henrique, ele conta aos leitores o que mais lhe realiza na profissão: “Colaborar de alguma forma com a conquista da casa própria é algo que me deixa muito feliz. Durante estes anos, já fechamos mais de 1.000 financiamentos imobiliários. São inúmeras famílias que saíram do aluguel e tiveram a oportunidade de ter a sua casa”.

Com uma rotina que inicia por volta das 8 horas da manhã, ele toma seu café, deixa o filho no colégio e segue para o trabalho, de onde só sai depois das 16h: “O trabalho é intenso e a demanda é ainda maior no começo do mês”. E ainda acrescenta: “Dependemos muita da situação do mercado. Este é o maior desafio, além claro, de fazer o nome do escritório crescer cada vez mais e ser reconhecido na cidade”.

E ampliar os negócios é um dos principais planos: “Trabalho em sociedade e já estamos cogitando a possibilidade de expandirmos o escritório para cidades vizinhas, através de franquias. Com toda certeza 2020 nos aguarda com boas novidades e oportunidades”.

Nas horas de folga, é na companhia da família e dos amigos, que ele procura estar:” Gosto de dar atenção ao meu filho e minha esposa, passear, surfar, praticar algum esporte, e às sextas-feiras, na companhia do meu pai, preparar algum prato para um grupo de amigos no Clube 3 de Maio”.