Eduardo Moreira garante recursos para Laguna

O empenho e a dedicação com a cidade que o viu nascer, reafirmam e deixam consolidado o compromisso de nossa gente com o vice-governador Eduardo Pinho Moreira, que continua não medindo esforços para trazer recursos para Laguna. Foi assim com a implantação aqui da hoje ADR, UTI e apoios para o nosso Hospital, UDESC, SC-100, avenida Marronzinho, acesso ao Farol (cujo resultado da licitação deve ser conhecido nos próximos dias), Centro Administrativo Hindemburg Moreira/Sambódromo, construção, reformas e ampliações de escolas, enfim, importantes obras que marcarão para sempre as ações de Moreira em sua cidade natal.

Mais recursos

Esta semana, o grande líder do sul mandou à cidade, Renato Fretta, que atua junto a secretaria de Articulação Nacional, em Brasília. Em audiência com o prefeito Mauro Candemil e com o agente de Desenvolvimento Regional, Luiz Felipe Remor, ele informou sobre a destinação de R$ 7 milhões, para construção de escola com 12 salas de aulas, creches na Roseta, para atendimento de quase 400 crianças, e uma para atender em torno de 200 crianças no Jardim Juliana e R$ 244.000,00 para quadra coberta de esportes.

PMDB lança 15 em Movimento e percorre Santa Catarina a partir de hoje

Com a presença do vice-governador Eduardo Moreira, o Diretório Estadual do PMDB dá início, hoje (7), pelo extremo-oeste catarinense, ao projeto 15 em Movimento que prevê uma ampla agenda de eventos e reuniões regionais, por todo o Estado, até o outubro deste ano. Serão 36 roteiros regionais e mais nove eventos do PMDB Mulher. O objetivo dos líderes peemedebistas é aproximar o diálogo com a sociedade, ouvir as demandas regionais e promover a mobilização das bases. Os primeiros encontros serão realizados, neste final de semana, em Itapitanga, São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira, com a participação do presidente estadual, Mauro Mariani, do senador Dário Berger, dos ex-governadores Casildo Maldaner e Paulo Afonso.

Durante os roteiros, os líderes terão encontros com a sociedade civil organizada, setores produtivos, imprensa, prefeitos, vereadores e militância partidária. Também acompanharão a agenda, no extremo-oeste, o vice-presidente do partido, deputado Valdir Cobalchini, o líder da bancada estadual, Mauro De Nadal, os deputados federais Celso Maldaner e Valdir Colatto,e o suplente de deputado João Carlos Grando.

A 15 em Movimento inicia o roteiro por Itapiranga, com coletiva à imprensa dos municípios da região, às 10 horas, no CTG Portão do Oeste, hoje (7). No mesmo local, os líderes peemedebistas terão encontro com as Associações Comerciais da região. E ao meio dia participam de evento partidário.

Em São Miguel do Oeste, ainda hoje, a caravana participa de entrevistas às rádios locais, e de reunião com empresários, às 17 horas, no Centro Comercial Andrômeda. Às 18 horas tem entrevista coletiva com a imprensa escrita. Encerrando a agenda na região, os peemedebistas participam de Encontro Regional no San Willas Hotel, com os líderes regionais do partido.

Amanhã (8), o grupo segue para Dionísio Cerqueira, onde participa de encontro com empresários e coletiva à imprensa, às 8 horas, na Associação Comercial e Empresarial do município. Às 10 horas encerram a agenda em encontro partidário, no Lions Club.