Após anos trabalhando no comércio, Edvaldo Andrade de Souza decidiu investir no seu próprio negócio. Inicialmente, o filho de “seo” Pedro e de dona Maria Terezinha, focou no aluguel de brinquedos para festas infantis. Com o passar do tempo, o contato direto com o ramo, o fez despertar para um mercado em ascensão. Reunindo forças com a esposa Carla e com os filhos Lucas, Eduarda e Maria Luíza, apostou também na gastronomia: “Hoje além de continuarmos com a locação, produzimos salgados, assados, doces tradicionais e gourmet além de equipe de garçons”.

Formado em Consultoria Técnica/ Mecânica e com diversos cursos de atendimento ao cliente, Dinho, como é popularmente conhecido, recebeu sua primeira oportunidade de trabalho no Laguna Tourist Hotel: “Comecei aos 16 anos como garçom. Algum tempo depois, fui convidado pelo proprietário da Lavolks Peças para iniciar na empresa, justo na atividade de serviços gerais”. Com 18 anos de casa, o focalizado alcançou o posto máximo, como chefe de oficina: “Tenho muito orgulho da trajetória que construí. Após sair desse segmento, ainda dediquei algum tempo a gerencia de uma loja de móveis e eletrodomésticos. Um universo totalmente diferente, mas que ao mesmo tempo teve sempre o mesmo objetivo final: a satisfação do cliente”.

A convivência familiar no ambiente de serviço, é para o lagunense um dos seus grandes orgulhos: “Trabalhar e administrar o próprio negócio possuí desafios e dificuldades como em qualquer outro serviço. Mas nada sobrepõe a realização profissional e pessoal em ver o quanto nos damos bem trabalhando em família”, avalia.

Nas horas de folga, passear pela região e descobrir novos lugares é um dos passatempos prediletos: “Gosto muito de viajar na companhia da minha esposa e dos meus filhos. Nos dias em que a agenda permite, procuramos apreciar um bom almoço, as belezas do nosso estado, mas com a certeza de que Laguna estará nos esperando”.

Para o futuro, expandir ainda mais os negócios é a meta: “É um grande sonho o qual pretendo um dia materializar. Construir uma casa de eventos na cidade, disponibilizando de forma concentrada todos os serviços que hoje a Maludu oferece”, finaliza.