Tubaronense de registro, mas lagunense de coração, Edyara Silveira é bacharel em Turismo e Hotelaria pela Univali, Especialista em Comunicação pela Unisul e Condutora Cultural do Centro Histórico de Laguna pelo IFSC/IPHAN. Técnica de Turismo do SESC há nove anos, atuando com turismo emissivo e receptivo, Projeto Paisagem Cultural – (Um passeio pela história de Laguna), a mãe de Marina conta aos leitores um pouco de sua trajetória: “Me formei em 2000 e vim atuar no Turismo da Prefeitura. Depois, trabalhei no Laguna Tourist Hotel, fui docente de Hotelaria na FUCAP e outros cursos e finalmente ingressei no Sesc”.

Quando questionada sobre os motivos que trouxeram até a terra de Anita, explica: ” Quando estava recém formada, ainda em Balneário Camboriú, logo vim atuar na Prefeitura de Laguna, por acreditar no potencial turístico da cidade como indutor do desenvolvimento sustentável”.

Filha de dona Yara da Silva e de “seo” Edson Silveira, sua rotina é dividida entre os trabalhos nas unidades do SESC em Laguna e Tubarão: “Atuo como Técnica de Turismo, responsável pelo planejamento de viagens pelo estado, país, Europa e América do Sul, comercializando os roteiros e a avaliação das programações. Em Laguna, atuo também na coordenação do Projeto Paisagem Cultural – Um passeio pela história de Laguna, receptivo turístico que visa a valorização do patrimônio histórico da cidade”.

Sobre o que mais lhe realiza em sua profissão, elenca: “O que mais gosto em meu trabalho é a interação com os clientes e a possibilidade de por meio das viagens realizar sonhos, proporcionar lazer, valorizar a cultura e o meio-ambiente dos lugares visitados, motivando encontros e interação social, sempre com o desafio de ofertar roteiros inovadores, com qualidade, que satisfaçam e encantem os clientes”.

Nas horas de folga, procura se dedicar a família e seus hobbies: “Gosto de estar com minha filha e amigos, me dedico a leitura, filmes, espetáculos culturais, descansar e realizar passeios junto a natureza”.

Para o futuro, os planos são muitos: “Quero continuar atuando na profissão que escolhi e me sinto realizada, viajar sempre que possível e praticar inglês no exterior. Amo morar em Laguna, minha cidade de coração, terra natal de minha mãe, que me oferece tudo o que preciso para uma vida plena: trabalho, família, amigos, natureza exuberante e cultura”.

Quando o assunto é Laguna, manifesta sua opinião sobre o que falta para o tão sonhado desenvolvimento: “A cidade necessita assumir uma postura profissional na área de turismo, com plano de desenvolvimento que valorize o seu potencial e que abranja a qualificação profissional, conscientização turística, realização de eventos e turismo cultural. Assim, teremos visitantes o ano inteiro, gerando empregos e atraindo investimentos”, finaliza.