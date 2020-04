Efeito Manada em nossas vidas

Já observou que a maioria das pessoas tem comportamentos muito semelhantes? Isso acontece porque somos seres sociais e por isso, temos uma necessidade de sermos aceitos e estarmos inclusos em ambientes diversos. Talvez você nem tenha se dado conta, mas sempre que mudas de emprego, cidade, de relações, gestores, o seu nível de semelhança com a você estabelece com as pessoas e culturas que você está inserido. A esse efeito, nós Psicólogos, damos o nome de “Efeito Manada”, ou “Efeito Maria-Vai-Com-As-Outras”, termo utilizado para descrever situações em que indivíduos reagem de maneira semelhante, mesmo que de forma irracional, mas atendendo à pressão exercida pelo grupo.

E nos dias atuais, o que representa nosso efeito manada? Basicamente em tudo!! É só olharmos para o mundo da moda, as roupas representam muito essa necessidade de usar o que está sendo aceito pelo mundo, e então, pessoas usam mesmo sem poder pagar e algumas vezes, até sem gostar. Faz sentido? Não, mas nossos vieses alteram muitas vezes nossa percepções racionais e conscientes. Outro exemplo muito gritante são as mídias sociais, a moda do momento são as lives, envio de recebidos para blogueiras, ofertas de produtos e a maioria das marcas e pessoas hipnotizadas pelos seus próprios dedos, arrastando telas e repetindo um padrão. Será que, de fato, estamos usando toda a nossa capacidade de penso? (Me incluo nisso).

Importante lembrar do efeito manada das fake news, encaminhamos noticias insanas, sem termos certeza se de fato fazem sentido, pelo simples fato de que recebemos de outros e precisamos fazer o mesmo. Efeito manada das declarações superficiais porque já tem tanta gente falando m…. se sinto no direito de fazer o mesmo… e então, surgem os inúmeros “especialistas” superficiais, empreendedores de palco, e por outro lado, há uma monte de gente fragilizada pronta para acreditar na primeira versão do milagroso “posso lhe ajudar” que aparecer….

Gosto muito do que diz uma frase do filósofo Friedrich Nietzsche: “nos indivíduos a loucura é algo raro – mas nos grupos, partidos, povos, épocas, é regra.” Que tenhamos a sanidade de perceber as regras com criticidade e respeitando nossa essência.

O efeito manada tem um aspecto positivo, que é estarmos “conformes” socialmente e isso, por si só, gera uma sensação interna de aceitação, mas os efeitos nocivos são igualmente sensíveis, se você não está de acordo com a “matilha” você é visto como fora do contexto, desatualizado, excluído e às vezes até como potencial ameaça. Nas organizações e na nossa carreira o perigo é a exclusão de pensamentos e comportamentos diversos, o que não ajuda em nada na criação de novos cenários e contextos, péssimo para o momento em que vivemos.

Como podemos reverter essa situação? Com segurança psicológica. Para tal é necessário primeiro que saibamos reconhecer que sim, a maioria vive em efeito de manada. É assim que queres viver? Agradando ao grupo, ao time, à família, ao mundo mas não a você? A segurança psicológica vem de auto aceitação, de preservação daquilo que faz sentido para você, sem que seja por pressão externa ou necessariamente para agradar algo ou alguém.

Nas organizações, a segurança psicológica vem de ambientes onde não apenas temos puffs coloridos e post-its nas paredes, mas que na cultura, os pensamentos e comportamentos diferentes não sejam vistos como melhores ou piores mas, como oportunidades. Onde o erro é compreendido como uma possibilidade humana.

O efeito está à nossa volta a todo momento, no mercado financeiro, de vendas e em nossas casas, o que fará a diferença é sua atenção diante dos acontecimentos, se questionando com maior frequência se, de fato, queremos aquilo que pensamos desejar ou se estamos sendo seduzidos por esse efeito, que muitas vezes nos impede de tomarmos as melhores decisões. Pense nisso!

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental.