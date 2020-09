Eleições 2020 – DEM ratifica Peterson Crippa da Silva

Primeiro partido a realizar convenção para as próximas eleições de 15 de novembro, o DEM-Democratas, de Laguna aprovou a candidatura a prefeito do atual vereador Peterson Crippa da Silva, assim como a coligação com o Republicanos, que cederá o vice, Zeno Vieira, aliás como aprovado pelo partido na tarde de segunda-feira, 7.

Candidatos a Vereador pelo DEM

Carla Oliver, Daniele Godoy, Dener Vieira, Felipe Vieira, Fernando Pache, Freddy A. Barbosa, Janaina Caetano Cardoso, Jorge B. Matias, Leandro Zabot, Luiz Felipe Rezende, Marcia Barreto, Nadia Lima e Volnei Cardoso da Rosa.

Candidatos a vereador pelo Republicanos

Adilson Mariano, Alexsandra Moreira, Carla Carneiro, Cesar Claudino, Gitielen Candido, Jaison Alves, Mario M. Alano, Santos Pedroso Filho, Stallone Duarte e Wagner Zopelaro.

Outras convenções

À noite passada, o PSL promoveu a sua convenção. Já o MDB e o PRTB, informaram que farão os seus encontros amanhã, 12.

PDT

No meio de semana, o então pré-candidato a prefeito dr. Roger Batista, pelo PDT, anunciou a sua desistência, antecipando inclusive que o partido ´também não terá concorrentes a vereador.